Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, 22 Eylül Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların da desteğiyle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kırımızı-siyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem farketmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı dönerli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"Tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak"

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Nasıl ki Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi yendiyse biz de Alanyaspor'u yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider, biz de bir puanla aşağıdan ikinciyiz. Hiç farketmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. Rakibimiz kim olursa olsun, tek amacımız var oda içeride ve dışarıda kazanmak."

Kaplan, oluşturdukları takımın her mevkide oturduğunu ve kadroya göre iyi bir oyun planlarının bulunduğunu dile getirdi.

"Kazanmak için bütün hamlelerimizi yapacağız"

Özellikle iç sahada oyun boyunu daralttıklarını ve geçişlerde başarılı olduklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"12 puanlı Aytemiz Alanyaspor ve bir puanla Gençlerbirliği, biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de bütün hamlelerimizi yapacağız. Futbolda bazı şeylerde erken konuşuluyor. Bunu özellikle dışarıdakiler kişiler yapıyor. Kaybedilmiş bir şey yok. Daha önümüzde bir sürü maç, alınacak puanlar var. Bizim belki başlangıcımız kötü oldu ama bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir seriye ihtiyacımız var. Özellikle iç sahada oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçında oyuncularımızla da bunu paylaştık. Üç maçta oynanacak 9 puana da talibiz. Bunu yapabilecek gücümüz, oyuncu kadromuz var. Saha içinde çok kaliteli ayaklarımız, bireysel yeteneği olan oyuncularımız var."

Kaynak: AA