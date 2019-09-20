Spor

Futbolda haftanın programı

20 Eylül 2019 Cuma 10:06 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:17

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.