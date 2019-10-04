Sarı kırmızılı takımda Nagatomo, Mariano, Falcao ve Babel’in Başkent deplasmanında dinlendirilmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e mağlup olan Galatasaray'da gözler, Gençlerbirliği maçına çevrildi.

Bu sezon çıktığı 6 lig maçının 4’ünde puan kaybı yaşayan sarı kırmızılı ekip, galibiyet için sahaya çıkacak.Bu arada yaklaşık üç günde bir maça çıkan Galatasaray'da futbolcuların yorgunluğu artmış durumda.

Teknik heyetin, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda değişime gideceği belirtiliyor....

Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano’nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı'nın forma giyebileceği dile getiriliyor...

Falcao ve Babel'in de Gençlerbirliği karşılaşmasında dinlendirilebileceği belirtiliyor. Teknik heyetin bu kapsamda, Andone, Emre Mor, Adem Büyük gibi yedek kulübesinde forma fırsatı bekleyen futbolculara “Hazır olun” mesajı verdiği öne sürüldü.

Kaynak:TRT SPOR