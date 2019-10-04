Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş, Avrupa’da da işleri yoluna sokabilmiş değil.

Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Wolverhampton’a son dakika yediği golle 1-0 mağlup oldu. Şu ana kadar oynadığı 8 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Beşiktaş, kalesinde ise 17 gol gördü.

Rakiplerine 10 golle karşılık verebilen siyah beyazlılar, ligde 5 puan topladı. Temsilcimizin Avrupa'da ise puanı yok.

Pazar günü Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek siyah beyazlılarda sakatlıklar sebebiyle Wolverhampton maçında oynayamayan bir çok futbolcu, forma şansı bulabilecek.

Victor Ruiz ve Burak Yılmaz’ın oynaması beklenirken, Diaby ve N’Koudou’nun da Alanya ekibine karşı görev yapacağı öğrenildi.

Wolverhampton maçında beline darbe alan Güven Yalçın’ının durumu ise maç günü belli olacak.

Genç futbolcunun belinde ödem oluştuğu ve sağlık ekibinin Aytemiz Alanyaspor mücadelesine yetiştirmeye çalışacağı belirtildi.

Bu arada Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Adem Ljajic ve Loris Karius gibi oyuncuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

Tecrübeli teknik adamın, Aytemiz Alanyaspor maçında bazı isimleri yedek bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

Kaynak:TRT SPOR