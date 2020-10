Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terim transferlerden Arda Turan'dan Muslera'ya ve transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Transfer meselesine artık karışmak istemiyorum"

"Muhakkak ki kiralık oyuncu bir realite. Elbet olacak ama çok olursa her oyuncu için söylemiyorum, oyuncu performansını en çok etkileyen unsurların başında aidiyet gelir. Bir oyuncu özellikle kendi kulübünde düşünülmüyor ve kiralanmak isteniyorsa muhakkak bir sebebi vardır, onu da iyi araştırmak gerekir. Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz. Kulübümün başarısı için elimden gelenin fazlasını yaparım. Burada anahtar iki kelime var; bunu yaparken iki şey ararım. Güven ve samimiyet. Bu ikisi varsa her şeyi üstlenirim, yoksa mesafeyi koyarım. Her seferinde Galatasaray değerini söylerim."

"İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor"

"Ben Galatasaray değerlerini Metin Oktay’lardan, Selahattin Beyazıt’lardan, Turgay Şeren’lerden, Coşkun Özarı’lardan, Mustafa Pekin’lerden, sayacağım birçok isimden öğrendim. O nedenle Galatasaray’ın seçilmiş başkanına ve yönetimine de yaklaşımım bu şekildedir. Almak istediğimiz ya da aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler, mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için değil, birçok kulüp için böyle."

"Falcao Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum"

"Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum."

"Çocuk Esirgeme Kurumu'na tarihi bir bağış yaptım"

"Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel işim olmadı benim çok şükür Allah'a. Çocuk Esirgeme Kurumu'na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim."

"İleride ekibimde olmasından mutluluk duyarım"

"Muslera şu anda Uruguay’da ve çalışıyor. Ailesiyle birlikte, annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Tarih olarak ocak ayından erken gelebilirse, çok mutlu oluruz. Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan ve kaptandan daha fazlasını ifade eder. İnşallah erken döner ama olmazsa ocak ayını bekliyoruz. Bu konuyu kendisiyle konuştum, ileride ekibimde olmasından mutluluk duyarım. Kendisi nasıl kalesinde en iyisini vermek için ehil ellerle çalışıyorsa ki Taffarel önemli bir isim, Fadıl hocamızı da es geçemeyeceğim, kalecilik de bizde bir departman halini aldı. Muslera’nın da o departmanda olacağını düşünüyorum"

"Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil"

"Soyunma odasına ilk defa 2-3-4 dakika önce gitmiyorum, daha önce de gittim. Sadece bana ve Galatasaray'a değil, kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine haksızlık yapan, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı Kasımpaşa maçında sahada. Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil."