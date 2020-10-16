Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan 3 kulübe "geçmiş olsun" mesajı
Trabzonspor Kulübü, futbolcularında koronavirüs tespit edilen Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor kulüpleri için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: TrabzonsporSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:02
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