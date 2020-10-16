Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.