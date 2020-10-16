Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.

Kamuoyuna

Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.#AtakaşHatayspor — Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 16, 2020

Vardı, covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının arttığını aktardı.

"Atakaş Hatayspor'da yapılan Kovid-19 testlerinde, maalesef 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzda daha virüse rastlanmıştır. Toplam 17 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün itibarıyla pozitif çıkmıştır. Atakaş Hatayspor'un bu zor günlerinde herkesten dua bekliyoruz. Bundan sonra top federasyonda. Federasyonumuzun vereceği kararlar doğrultusunda pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı netleşecektir."

Yaşanan gelişmelerin ardından Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alındı.

Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelendi

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır."