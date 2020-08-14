Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Öztürk Galatasaray ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Fatih Öztürk ile anlaştı.
Sağlık kontrolünden geçen Fatih ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kasımpaşa da bu transferde Fatih’e kolaylık sağladı.
Lacivert beyazlıların, alacaklarına karşılık tecrübeli eldivene bonservisini vermeyi kabul etti.
Temmuz 2019’da Kasımpaşa’ya transfer olan Fatih Öztürk, lacivert beyazlı ekipte 22 maçta 49 yol yerken, kalesini 3 kez gole kapattı.
Deneyimli kaleci, kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı gösterdi.
Etiketler: Fatih Öztürk GalatasaraySon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:09
Son Haberler
- 17:54
- 17:54
- 17:50
- 17:37
- 17:25
Sıradaki Haber
Galatasaray Donk ile yola devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz