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Spor
TRT HABER / AA 23.12.2023 15:50

Fatih Karagümrük'ün rakibi Gaziantep FK

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Fatih Karagümrük'ün rakibi Gaziantep FK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan Fatih Karagümrük, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligin ilk 16 haftasında 10 mağlubiyet 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep FK, bu maçlarda 17 gol attı, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 16 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük'ün rakibi Gaziantep FK

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Fatih Karagümrük Gaziantep FK Süper Lig
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