Fatih Karagümrük'ün rakibi Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlikle 22 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte aldığı 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdırdı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Andrea Pirlo'nun ekibi, söz konusu mücadelelerin 2'sinde uzatmalarda, birinde ise 85. dakikada kalesinde golü gördü.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş ise, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.
Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar.
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Colin Kazım.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.
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