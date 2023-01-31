Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlikle 22 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte aldığı 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdırdı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Andrea Pirlo'nun ekibi, söz konusu mücadelelerin 2'sinde uzatmalarda, birinde ise 85. dakikada kalesinde golü gördü.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş ise, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar.

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Colin Kazım.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.