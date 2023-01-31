Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu oyuncuların yerine kart cezalarını tamamlayan Valentin Rosier ile Nathan Redmond'a görev verdi.

Beşiktaş, müsabakaya Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun ve Aboubakar ile başladı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.

Beşiktaş'a 3 eksik

Ligde son 5 maçını kazanan siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilmedi.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Salih Uçan, 21 kişilik kadroda yer almadı.