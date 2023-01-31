Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başakşehir Bertrand Traore ile yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]
Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Başakşehir, yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kiraladığı Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traore ile yollarını ayırdı.
"Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
27 yaşındaki oyuncu Başakşehir formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 18 maça çıkarken 3 gole imza attı.
TEŞEKKÜRLER BERTRAND TRAORE— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 31, 2023
https://t.co/zos2dayYyP pic.twitter.com/hDUenWwKkU
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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