Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'de Elneny sahalardan uzun süre uzak kalacak
[DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Mısırlı oyuncu ameliyat edildi..
Londra'daki ameliyatı başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncu, sahalardan uzun süre uzak kalacak. Elneny'nin iyileşme sürecine girmesinin ardından sahalara dönüş tarihine ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılacak.
Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 2016'da transfer olduğu Arsenal formasıyla 155 maçta 6 gole imza attı.
Etiketler: Premier Lig İngiltere
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