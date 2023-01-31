Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Mısırlı oyuncu ameliyat edildi..

Londra'daki ameliyatı başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncu, sahalardan uzun süre uzak kalacak. Elneny'nin iyileşme sürecine girmesinin ardından sahalara dönüş tarihine ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılacak.

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 2016'da transfer olduğu Arsenal formasıyla 155 maçta 6 gole imza attı.