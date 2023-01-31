İstanbul ekibi, Maccabi Netanya'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı.

"Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya'da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Maccabi Netanya formasıyla 44 maça çıkan orta saha oyuncusu, 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Eden Karzev, İsrail milli takım formasını da 5 müsabakada giydi.