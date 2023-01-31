Avrupa Tekvando Birliği ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 1-14 Şubat tarihlerinde 8. WT Başkanlık Kupası ve 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'da tekvando heyecanı yarın 8. WT Başkanlık Kupası poomsae yarışmasıyla başlayacak.

Pendik'te bulunan The Green Park Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilecek organizasyonlarda tekvando, para tekvando ve poomsae müsabakaları yapılacak.

İki organizasyonda yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 civarında sporcu mücadele edecek. G-2 kategorisindeki organizasyonlar, 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, iki organizasyonu da başarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

"Şubat ayının ilk haftasında ülkemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın gözünü çevirdiği nokta oldu. İki önemli organizasyonla İstanbul'da tekvando festivali yaşatacağız. İki hafta boyunca tekvandoya doyacağız. Bu organizasyonlar, Paris 2024 yolunda puan katkısının yanı sıra milli takım havuzumuzun oluşturulması ve genç sporcularımızın tecrübe kazanması açısından da önemli."

Müsabakaların programı ise şu şekilde:

8. WT Başkanlık Kupası

1-2 Şubat: Poomsae

4-5 Şubat: Tekvando (Büyükler), para tekvando

6-7 Şubat: Tekvando (Gençler)

8-9 Şubat: Tekvando (Yıldızlar)

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

2-3 Şubat: Poomsae

6-7 Şubat: Para tekvando

10-11 Şubat: Tekvando (Büyükler)

12-13 Şubat: Tekvando (Gençler)

13-14 Şubat: Tekvando (Yıldızlar)