Sezonun 7. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 7. sıradayken göreve geldiği Samsun ekibini 22. hafta sonunda liderliğe taşımayı başardı.

Yılport Samsunspor dün evinde Erzurumspor FK’yı 2-1 yenerek 41 puana ulaşıp averajla liderlik koltuğuna oturdu. Hüseyin Eroğlu’nun takımının başında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

108 gündür yenilmediklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "21. haftada zirvede Samsunspor'un ismi yazıyor.

Bunun moral olarak değeri var ama asıl değerli olan ligin sonunda şampiyon Samsunspor yazmak. 100'üncü yılda Samsunspor'u 11 yıldır hasret kaldığı Süper Lig'e taşımak” dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'u güzel yerlere getireceklerini belirtti.

"3 yıldır Spor Toto 1. Lig’de ilk defa bir haftayı averajla da olsa lider olarak kapattık. Samsunspor yönetimi ve taraftarları olarak çok mutluyuz. Artık şehri kırmızı-beyaz bayraklarımızla donatalım. Çünkü tünelin ucunda Süper Lig’in ışığı göründü ve bu ışığa koşarak gideceğiz. Başarıda tesadüf yoktur. Odaklanma, sabır, çok akıllı çalışma ve inanç vardır. Biz baştan beri inandık bu sene bu işi başaracağımıza. Bize güvenin ve artık destekleyin."