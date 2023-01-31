Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te her yaşta vatandaş kayak yapmayı öğreniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın spor odaklı projelerinden olan Erciyes Kayak Okulu, vatandaşlara yönelik kayak ve snowboard kursu düzenliyor.

Hafta sonları 7-15 yaş, haftada 6 günde 16-65 yaş arası vatandaşlara hizmet veren okulda eğitimler uzman antrenörler eşliğinde veriliyor.