Sivasspor Alanya'da 3 golle sevindi
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Alanyaspor ile Sivasspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaa karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetti.
Demir Grup Sivasspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 32. ve 45+1. dakikalarda Yatabare ile 50. dakikada Gradel kaydetti.
Süper Lig'de zor günler geçiren Sivasspor Alanya'da kazanarak nefes aldı.Ligde 5. galibiyetini alan kırmızı beyazlı ekip, 21 puana yükseldi.
Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Corendon Alanyaspor, 3 puan hasretini sonlandıramadı. Akdeniz ekibi haftayı 25 puanda kapattı.
Ligin ilk devresinde Sivas'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
GOL - 32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.
GOL - 45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 50. dakikada Sivasspor farkı üçe çıkardı. Alanyasporlu Umut Güneş'in geri pasında Sivasspor'da topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-3
59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat'ın ortasında Efecan Karaca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro'nun ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo'nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson'da kaldı.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul (Dk. 56 Fatih Aksoy), Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fer, Zinedine Ferhat (Dk. 69 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Cavaleiro), Pereira (Dk. 56 Yusuf Özdemir), Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Ahmed Hassan.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 86 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Caicedo).
Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Rassoul, Dk. 55 Doumbia (Corendo Alanyaspor), Dk. 76 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
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