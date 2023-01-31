VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Karşılaşmanın gollerini, Beşiktaş'ta Cenk Tosun 33. dakikada takımını öne geçirirken, Fatih Karagümrük ise 49. dakikada Ozdoev ile eşitliği sağladı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, üst üste dördüncü beraberliğini alarak 23 puana yükseldi.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Beşiktaş ise puanını 39'a çıkarttı.

Gedson cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a itirazlarda bulunan Gedson Fernandes, sarı kart gördü.

Bu kart ile birlikte 4. sarı kartını gören Portekizli orta saha, cezalı duruma düştü. Gedson Fernandes, 4 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım’ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci’ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk'le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk'in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.

GOL - 33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini'ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Fatih Karagümrük skora eşitlik getirdi. Colin Kazım'ın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta sol çaprazda topla buluşan Borini, bekletmeden penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Ozdoev'in kayarak vuruşunda top Mert Günok'un üzerinden filelere gitti. 1-1.

52. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shukurov’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top Tayfur Bingöl’den döndü.

81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dele Alli topu kale sahasına çevirmek istedi, Karagümrük savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada Ricci'nin kendi yarı alanından verdiği derin pasta Diagne hareketlendi. Kaleci Mert Günok kalesini terk ederek son anda Diagne'den önce müdahale ederek tehlikeyi engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası dışında topla buluşan Borini'nin plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar.

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 90+6 Salih Dursun), Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev (Dk. 90+6 Feghouli), Bertolacci (Dk. 69 Shukurov), Colley (Dk. 88 Burak Kapacak), Borini, Colin Kazım (Dk. 69 Diagne).

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 72 N'Koudou), Masuaku, Tayfur Bingöl, Fernandes, Dele Alli, Redmond (Dk. 46 Saiss), Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 46 Muleka).

Goller: Dk. 33 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 49 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 63 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Fernandes (Beşiktaş)