Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Lionel Messi, Weghorst ile yaşadıkları tartışmayla ilgili konuştu.

İkili arasındaki tatsız olayı ilk kez anlatan Messi, Hollanda ile oynadıkları çeyrek final mücadelesinin oldukça gergin geçtiğini ifade etti.

Sonradan oyuna giren Weghorst'un 2 gol atarak Hollanda'yı maçın içerisinde tuttuğunu belirten Messi, konuyla ilgili üzgün olduğunu belirtti.

Lionel Messi, yaşananlardan rahatsız olduğunu da dile getirdi.

"Bunlar çok fazla gerilimin, çok fazla sinirin olduğu anlardır. Hızlı bir şekilde gelişir ve insanlar anlık tepkiler verir. Yaptıklarımı sevmiyorum ve sonrasında olanları da onaylamıyorum."

Messi olay anını ise, "Maç sonrası konuşmamı yapıyordum. Her şey birdenbire oldu. O tip bir imaj bırakmak istemiyorum, ama böyle şeyler olabiliyor" cümleleri ile açıkladı.