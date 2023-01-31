Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 20:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lale Orta: Hakemlik kariyerim mücadeleyle geçti
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) çiçeği burnundaki başkanı Lale Orta, ilk demecini verdi. Orta, hakemlikte 20 yılının mücadele ile geçtiğini dile getirdi...
Lale Orta, ilklerle dolu kariyerine Merkez Hakem Kurulu başkanlığını ekledi. Süper Lig maçında düdük çalan ilk kadın hakem olan Orta, 20 yıllık kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan çiçeği burnundaki başkan, hakemliğinde hiç rahat etmediğini ve daha yukarıya çıkmak için daima hedefler koymak zorunda kaldığını söyledi.
Lale Orta hedefleri büyüdükçe karşısına erkek egemen futbol engelleri çıksa da mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadığını dile getirdi.
Orta gösterdiği başarılı performans ile kendisine şüpheyle bakanları her daim haksız çıkardı.
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