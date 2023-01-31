Lale Orta, ilklerle dolu kariyerine Merkez Hakem Kurulu başkanlığını ekledi. Süper Lig maçında düdük çalan ilk kadın hakem olan Orta, 20 yıllık kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan çiçeği burnundaki başkan, hakemliğinde hiç rahat etmediğini ve daha yukarıya çıkmak için daima hedefler koymak zorunda kaldığını söyledi.

Lale Orta hedefleri büyüdükçe karşısına erkek egemen futbol engelleri çıksa da mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadığını dile getirdi.

Orta gösterdiği başarılı performans ile kendisine şüpheyle bakanları her daim haksız çıkardı.