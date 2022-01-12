Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova'da bulunan Bistrovic, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giymişti. Hırvat futbolcu, Süper Lig'de 20 maçta görev almıştı.