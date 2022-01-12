Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova'da bulunan Bistrovic, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giymişti. Hırvat futbolcu, Süper Lig'de 20 maçta görev almıştı.
Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova'nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Kristijan Bistrovic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 12, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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