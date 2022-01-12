Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Konyaspor'un erteleme talebine olumlu bakıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatıyla sarsılan İttifak Holding Konyaspor'un turuncu-lacivertli takımla 15 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın ertelenmesi yönündeki talebine olumlu bakıldığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili son kararın federasyon tarafından verilecek.
"Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep de tarafımızca uygun karşılanmıştır. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz."
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/PS4nIBgxWt— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 12, 2022
Etiketler: Medipol Başakşehir Konyaspor Süper Lig
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