Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği sona erdi.

2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 34 maçta topladığı 74 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Kartal’la yollar ayrılmış ve yerine Vitor Pereira getirilmişti.

İsmail Kartal bu kez Pereira’nın ardından göreve gelirken, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra, sezonun kalan dönemi ve yeni sezon planlamaları kapsamında belirlenen teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlandı.

Görüşülen teknik direktör adaylarının sezon sonu itibarıyla göreve başlama talebinde bulundukları aktarıldı.

"Öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezon takımımızı çalıştıracak teknik direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine, yeni sezon itibarıyla başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-2022 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir. Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır."

"Futbol A takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır"

Söz konusu gelişmeler üzerine İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar göreve getirildiği belirtildi.

"İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden futbol A takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır. Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir. 2014-2015 sezonunda da futbol takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an, hatta takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçe'mizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak, bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor, taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz."

Zirveyi son haftalarda kaybetmişti

2014-2015 sezonunda 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, daha sonra zirveyi rakiplerine kaptırdı.

28 ve 29. haftalarda Beşiktaş’ın liderliğiyle geçilen sezonda, 30. haftada zirveye oturan Galatasaray, kalan haftalarda hata yapmayınca Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si ise 3 puan geride kalarak ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası’nda da yarı finale kadar giren sarı-lacivertliler, yarı finalde Bursaspor’a elenmişti.

2010-2014 arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan ve 2014-2015 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’nin başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım atan İsmail Kartal, daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştırmıştı.

Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında BB Erzurumspor ile anlaşmaya varan Kartal, göreve geldikten 5 gün sonra istifa etmişti.

Kartal ayrıca son 10 yılda 2.17 puan ortalamasıyla Fenerbahçe'nin başında en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik adam oldu.