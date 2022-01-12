Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan hentbolda altyapı atağı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş Hentbol Takımı, öz kaynak düzeninden yeni yetenekler yetiştirmek için proje geliştirdi.
Kulüpten "Özkaynak Beşiktaş'ın geleneğidir, özkaynak Beşiktaş'ın geleceğidir" sloganıyla yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da bulunan 5 ilköğretim okulunda 10 takım oluşturuldu.
Projenin önce İstanbul'un diğer ilçelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.
Özkaynak Beşiktaş'ın geleneğidir, özkaynak Beşiktaş'ın geleceğidir!— Beşiktaş Hentbol (@BJKHentbol) January 12, 2022
5 Okul
1500 Sporcu
Üsküdar ilçesinde bulunan 5 ilköğretim okulunda 10 takım oluşturarak eğitim vermeye başladık.
Projemizi İstanbul’un diğer semtlerine ve sonrasında tüm Türkiye’ye yaymayı amaçlıyoruz. pic.twitter.com/fZ7jiy4lwS
Etiketler: Beşiktaş
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