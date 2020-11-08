Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten hakem kararlarına tepki
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.
Herkese her şey VAR(!) bize hiçbir şey yok! pic.twitter.com/J1FnMZ9xl4— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 8, 2020
Etiketler: Süper LigSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 19:34
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