Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.

Herkese her şey VAR(!) bize hiçbir şey yok! pic.twitter.com/J1FnMZ9xl4 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 8, 2020