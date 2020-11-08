Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 15. dakikada Sobiech’in golüyle skoru 1-0’a getirdi. Ardından 27. dakikada ev sahibi takım Börven’in penaltıdan attığı golle dengeyi sağladı.

İstanbul ekibi 35’te Enzo Roco’nun attığı golle yeniden öne geçti. Maçta son sözü ise 90. dakikada Emre Güral söyledi.

Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Ankaragücü puanını 2’ye, Fatih Karagümrük ise 12’ye yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada konuk ekip öne geçti. Biglia, orta sahada rakibinden kaptığı topu sağdan ceza sahasına giren Ndiaye verdi. Bu oyuncunun şutunda savunmaya çarpan top kale sahasının gerisindeki Sobiech'in önünde kaldı. Topa bekletmeden vuran Sobiech, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

22. dakikada soldan ceza sahasına giren Chahechouhe'nın şutunda kaleci Friedrich, savunmaya da çarpan topu son anda ayaklarıyla kurtardı.

25. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Kullanılan korner atışı sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Zukanovic'in Sarlija'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 27. dakikada Borven'in kullandığı penaltıda kaleci Viviano, topu sağına uzanarak tokatlamasına rağmen İtalyan file bekçisinin vücudundan seken meşin yuvarlak kalenin sol tarafından ağlarla buluştu: 1-1.

GOL - 35. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha öne geçti. Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Roco, meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Sabo'nun ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan yerden çektiği sert şutta top, sol direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borven'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Erdi Dikmen'in hatasıyla Fatih Karagümrük net bir gol fırsatı yakaladı. Erdi'nin uzaklaştıramadığı topu alan Ndiaye, meşin yuvarlağı Sobiech'e bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu, daha müsait durumdaki Ndiaye'ye pasını çıkardı. Penaltı noktasının önünde topa vurmak üzere olan Ndiaye'nin pozisyonunu bozan Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

74. dakikada Emre Güral'ın yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta kaleci Viviano topu, sol direk dibine uzanarak kornere çeldi.

75. dakikada Atila Turan'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Viviano boşa çıktı. Kale sahasının solunda Erdi Dikmen'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde penaltı noktasının sağında Emre Güral'ın plase şutunda kaleci Viviano, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

81. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Zukanovic'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topla buluşan Emre Güral, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda direkten dönen top kaleci Viviano'ya çarptı. Emre, savunmadan önce araya girerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-2.

Kaşılaşma 2-2 bitti ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 72 Lukasik), Diousse (Dk. 63 Emre Güral), Adzic (Dk. 89 Orkan Çınar), Borven (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Bolingi

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Biglia (Dk. 77 Koray Altınay), Ndiaye (Dk. 90+1 Zeki Yıldırım), Chahechouhe (Dk. 88 Ramazan Civelek), Sabo, Sobiech (90+1 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 15 Sobiech, Dk. 35 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Borven (Penaltıdan), Dk. 90 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zukanovic, Dk. 27 Ndao, Dk. 54 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Bolingi, Dk. 47 Sarlija, Dk. 52 Adzic, Dk. 59 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 80 Pazdan (MKE Ankaragücü)

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fuat Çapa: Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, milli maç arasına üç puanla girmek istediklerini ancak bir puanla sahadan ayrıldıklarını anlattı.

"Rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerinde iyi baskı yaptığını biliyorduk. Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol, tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2'yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şanssız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz. Şu an beni çok sağlıklı görüyorsunuz ama içimde olanları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yaşadıklarımız bizi inanılmaz yıprattı. Yönetimimiz de büyük gayret göstererek son güne doğru transfer yasağını kaldırdı. Biz ilk günden beri şu anki kadromuzla oynayamadık."

Çapa, Galatasaray maçından önce birçok kesimin yaşadıklarını öğrendiğini dile getirdi.

"Bu maç öncesi kamuoyunca halimiz hatırımız soruldu. Hem genel kamuoyu hem de kendi camiamız tarafından böyle oldu. Geçtiğimiz hafta 10 kişi eksiktik, bugün ise o Galatasaray kadrosuna göre sadece Şahverdi vardı, o da ikinci yarı girebildi."

[Fotoğraf: AA]

İstifaya davet edilemesi

Müsabakayı locada izleyen MKE Ankaragücü taraftarının kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili Fuat Çapa, şunları ifade etti:

"Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2. hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyor. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu."

Çapa, ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hariç bütün maçlarda rakipleriyle başa baş pozisyonlar ürettiklerini vurguladı.

"Bireysel olarak da yaptığımız hataları sayabilirim ama futbolun içinde bunlar olacak. Sabrı göstermezsek bu oyuncu grubunu kaybederiz ve Ankaragücü adına da hoş olmaz. Bu oyuncu kadrosuyla Ankaragücü olarak en iyisini yapmak zorundayız. Ankaragücü sezon sonunda şu anki durumda olmayacak. Daha önümüzde 34 maç var. Her takım bizim yaşadıklarımızı yaşamaya başladı. Biz kulüp olarak bu oyunu adaletli oynuyoruz. Belki bazı maçlara da çıkmazdık. İki oyuncumuzda pozitif çıksa biz de maçı iptal ettirirdik ama gerek yok. Bir takımın 7-8 oyuncusunun olmadan maça çıkması da bir gerçek."

Çapa, sahaya bugün çift santrforla çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Mecburen böyle oynadık. Hemen hemen her maç böyle sıkıntılarımız oldu. Takım olmak o kadar kolay değil. Ligde çok örneği var. Trabzonspor geçen sezon şampiyonluğa oynuyordu bu sezon yeni takım kurdular ve sıkıntı yaşıyorlar. Beşiktaş da öyle. Böyle 7-8 takım sayarım. Geçen sezonun kadrosuyla devam edenler var. Pandemi süreci takımların çalışmasına da izin vermiyor. Her seferinde neler olacak diye beklemek zorundasınız. Birlikte çok idman yapan, maça çıkan takımlar avantaj yakalıyor. Biz zaman zaman saha içinde birbirimizi bulamıyoruz. Alper gibi lider bir oyuncumuzun olmayışı da bizi çok etkiledi. Kitsiou ve Pinto'yu da kaç haftadır kullanamıyoruz."

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, geçen sezon bu statta Süper Lig'e çıktıklarını hatırlattı.

"Bu saha bizim için uğurludur. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk. Onlara verilen penaltının aynısı bize oldu ama hakem vermedi."

Canel, maçın 90. dakikasında yedikleri golden önce oyuncu değişikliği istediklerini ancak dördüncü hakemin yavaş davranması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydetti.

"Oyun durmuştu ve dördüncü hakem değişiklik tabelasını hazırlayamadı. O kadar ikaz etmemize rağmen. Sırtını da sahaya dönünce orta hakemi uyaramadı. Yüzünü dönse orta hakemi uyarıp oyunun başlamasına engel olabilirdi. Değişiklik yapamadan oyun başladı ve karambolden golü yedik."