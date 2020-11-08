Sarı kırmızılı ekibe üç puanı getiren golleri 19. dakikada Belhanda ile 48. dakikada Arda Turan kaydetti.

Sivasspor'ın tek golünü ise 61. dakikada Caner Osmanpaşa attı.

Öte yandan Sivasspor, 45+1. dakikada Faycal Fajr ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, Demir Grup Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkartırken, Sivasspor'un galibiyet hasreti ise üç maça çıktı.

Galatasaray ligin 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

GOL - 19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda vuruşunda ağları havalandırdı. 0-2

70. dakikada Claudemir'in ceza yayı üzerinden hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

GOL - 76. dakikada kullanılan köşe vuruşunu kaleci Okan uzaklaştırdı, ardından gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın vuruşu ağları havalandırdı. 1-2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu güçlükle kornere gönderdi.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni 4 Eylül.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan (Dk. 55 Casimir Ninga), Fajr (Dk. 68 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 68 Claudemir), Gradel, Kayode (Dk. 56 Arouna Kone).

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Arda Turan (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan), Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 81 Oghenekaro Etebo), Babel (Dk. 81 Mbaye Diagne).

Goller: Dk. 19 Belhanda, Dk. 48 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 76 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare, Dk. 33 Goiano, Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 56 Mamadou Samassa, Dk. 61 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Taylan Antalyalı, Dk. 52 Ryan Babel (Galatasaray)