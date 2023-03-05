Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrüklü Otabek Shukurov'un babalık sevinci
VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'un kız bebeği dünyaya geldi.
Otabek Shukurov-Gulnoza Abdurakhimova çifti, bebeklerine Sheyha ismini verdi. Özbek futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılmıştı.
Eşinin hamile olmasına karşın, takıma verilen izinde Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılan Otabek Shukurov, 15 yaşında bir gencin enkazdan sağ çıkarılmasına yardımcı olmuştu.
Futbolcumuz Otabek Shukurov ve değerli eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 5, 2023
Otabek ve Gulnoza çiftini tebrik eder, bebekleri Sheyha’ya sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz. pic.twitter.com/q9sId8K6QH
Etiketler: Fatih Karagümrük Süper Lig
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