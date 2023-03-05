Otabek Shukurov-Gulnoza Abdurakhimova çifti, bebeklerine Sheyha ismini verdi. Özbek futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Eşinin hamile olmasına karşın, takıma verilen izinde Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılan Otabek Shukurov, 15 yaşında bir gencin enkazdan sağ çıkarılmasına yardımcı olmuştu.

Futbolcumuz Otabek Shukurov ve değerli eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.



Otabek ve Gulnoza çiftini tebrik eder, bebekleri Sheyha’ya sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz. pic.twitter.com/q9sId8K6QH