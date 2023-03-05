Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Biatlon Takımı'ndan 9 sporcu da ter döküyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Branş Sorumlusu Mehdi Tekçe, yarışmaya 13 ilden 104 sporcunun katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonanın iki gün süreceğini vurgulayan Tekçe, yarışmalarda mücadele eden sporculara başarı diledi.

"Buradaki yarışmalarda en iyi sporcularımızı seçeceğiz. Şampiyonada dereceye giren sporcularımız, milli takıma seçilip ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda temsil edecek."