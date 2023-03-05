ANOCA'dan yapılan açıklamaya göre, bazı ülkelerin katılması halinde boykot edeceklerini belirttikleri olimpiyatlara Rusya ve Belaruslu sporcuların katılımının oy birliğiyle onaylandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu ülkelerden gelen sporcuların tarafsız bayrak altında yarışması kararının desteklendiğine dikkat çekilen açıklamada, hiçbir atletin pasaportundan ötürü yarışmalardan uzaklaştırılmaması gerektiği belirtildi.

Ukrayna, Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya gibi çok sayıda ülke Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Rusya ve Belarus'un yarışlardan men edilmesini istemiş aksi halde olimpiyatları boykot edeceklerini duyurmuştu.

IOC ise istenmeyen ülkelerin sporcularının tarafsız şekilde yer alması planı üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ukrayna, bu ülkelerin tarafsız şekilde yarışması fikrine karşı çıkmıştı.