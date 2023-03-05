Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

5 futbolcu sınırda

Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor.

Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

24. randevu

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 defa sahadan galip ayrılırken, 12 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti.

7 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 30 gole, Antalya ekibi 40 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 4 Eylül 2022 tarihinde sezonun 5. haftasında Antalya'da karşılaşırken, mücadeleden Kasımpaşa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 maça çıktı. İstanbul ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan aldı.

Paşa, sahasında oynadığı maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Lacivert-beyazlılar ligde, evinde son olarak Giresunspor ile karşılaştı ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.