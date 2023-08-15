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Spor
AA 15.08.2023 16:10

Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Hellos Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirdi

İtalyan forvet oyuncusu Kevin Lasagna ve İtalyan savunmacı Federico Ceccherini Hellas Verona'dan kiralık olarak transfer edildi.


İki oyuncuya da Fatih Karagümrük forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.


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