Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirdi

İtalyan forvet oyuncusu Kevin Lasagna ve İtalyan savunmacı Federico Ceccherini Hellas Verona'dan kiralık olarak transfer edildi.
Ailemize hoş geldin, Federico Ceccherini— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 15, 2023
İtalyan savunma oyuncusu Federico Ceccherini’yi Hellas Verona’dan kiralık olarak renklerimize bağladık.
Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz. pic.twitter.com/EoCOLxDIjs
İki oyuncuya da Fatih Karagümrük forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.
Kevin Lasagna, Karagümrük’te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 15, 2023
Hellas Verona’dan İtalyan Milli forvet oyuncusu Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadromuza kattık.
İtalya A Milli Futbol Takımının formasını 7 kez giyme başarısı gösteren Kevin Lasagna’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz. pic.twitter.com/GSWp8HTc6M