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Spor
AA 15.08.2023 13:30

Portekiz'de 5. etap Delio Fernandez'in

Portekiz Bisiklet Turunda beşinci etap geride kaldı. İspanyol Delio Fernandez, turun en zorlu mücadelesini kazanarak, genel klasman liderliğe yükseldi.

Portekiz'de 5. etap Delio Fernandez'in

Portekiz bisiklet turunda heyecan devam ediyor.

Toplam 10 etaplı turun Maçao ve Covilha arasındaki 184 kilometrelik zorlu etabı sona erdi.

İspanyol Delio Fernandez, zirve bitişiyle tamamlanan turun en zorlu mücadelesini 5 saat 21 dakika 59 saniyede kazandı.

37 yaşındaki İspanyol bisikletçi, en yakın rakibi İsviçreli Colin Stüssi'ye 6 saniye fark attı.

Diğer bir İspanyol bisikletçi Txomin Juaristi ise Fernandez'in 19 saniye ardından etabı üçüncü tamamladı.

Fernandez böylece genel klasmanda 23 saat 41 dakika 17 saniye ile liderliğe yükseldi.

Colin Stüssi, Fernandez'in 5 saniye ardında ikinci, Txomian Juaristi ise 10 saniye gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Portekiz Turu, 20 Ağustos'taki final etabıyla sonlanacak.

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