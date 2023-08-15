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HABER GİRİŞ
15.08.2023 12:56
, 15.08.2023 12:58
SON GÜNCELLEME
15.08.2023 12:58
Zaniolo Aston Villa'da
Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oluyor. 24 yaşındaki futbolcu, yarın İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
[Fotograf: AA]
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