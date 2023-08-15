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Spor
TRT SPOR 15.08.2023 12:56

Zaniolo Aston Villa'da

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oluyor. 24 yaşındaki futbolcu, yarın İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Zaniolo Aston Villa'da
[Fotograf: AA]

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