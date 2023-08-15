Gaziantep FK'dan orta sahaya takviye

Son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.
Bikel, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.
Yeni transferimiz Janio Bikel, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini iki yıllık kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/LLbvIAfqeY— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 15, 2023