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Spor
AA 09.02.2024 09:50

Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabakada ilk düdük, saat 16.00'da çalacak.

Ligin geride kalan bölümde altışar galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 24 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 26 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, 24. haftayı Fatih Karagümrük'ün bir basamak üstünde 16. tamamladı.

İki takım arasında Pendikspor'un ev sahipliğinde ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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Fatih Karagümrük Pendikspor Süper Lig
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