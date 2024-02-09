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Spor
AA 09.02.2024 09:35

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 24. hafta maçları yapılacak.

Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları 14-15 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

10 Şubat Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol (BJK Emlakjet)

11 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray Ekmas-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

15.30 Reeder Samsunspor-Fenerbahçe Beko (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

12 Şubat Pazartesi:

19.00 Çağdaş Bodrumspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Menteşe)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Konyaspor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)

10 Şubat Cumartesi:

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Koleji Novotel (Edip Buran)

11 Şubat Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Finalspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.00 Kapaklıspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOBB ETÜ)

17.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)

19.15 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

12 Şubat Pazartesi:

14.00 Pizza Lazza Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.30 Sigortam Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (BJK Emlakjet)

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