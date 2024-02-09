Futbolda haftanın programı

TFF 2. Lig'de 25, TFF 3. Lig'de 19. hafta müsabakaları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 20. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

1. Lig

Bugün:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

10 Şubat Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yüzüncü Yıl Atatürk)

11 Şubat Pazar:

14.00 Adıyaman FK-Nazilli Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928-Altınordu (Yeni Buca)

14.00 Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor (Esenler Erokspor)

14.00 1461 Trabzon-Diyarbekirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Vefa Group Vanspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-Karacabey Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Ankaraspor (Serik İsmail Oğan)

Kırmızı Grup:

11 Şubat Pazar:

14.00 Isparta 32-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-İskenderunspor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)

14.00 GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Gazi)

14.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor-Menemen FK (Fethiye İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Denizlispor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavurköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

TFF 3. Lig

1. Grup:

10 Şubat Cumartesi:

14.00 Kepezspor-Edirnespor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Aliağa Futbol-Karabük İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)

11 Şubat Pazar:

14.00 Mardin 1969-Küçükçekmece Sinopspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Artvin Hopaspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Kırıkkalegücü-İnegöl Kafkasspor (Başpınar)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Talasgücü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup:

10 Şubat Cumartesi:

14.00 Turgutluspor-Karşıyaka (Turgutlu 7 Eylül)

11 Şubat Pazar:

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Efeler 09 (Eynesil İlçe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Kemerkent Bulvarspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-3Gen Holding Elazığspor (Batman)

14.00 Pazarspor-Anadolu Üniversitesi (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor-Kelkit Hürriyetspor (12 Haziran)

3. Grup:

10 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK (Tepecik Şenol Güneş)

11 Şubat Pazar:

13.00 Onvo Ağrı 1970-Silivrispor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karaköprü Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Bornova 1877-Sivas Dört Eylül (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Akhisarspor-Belediye Kütahyaspor (Spor Toto Akhisar)

4. Grup:

11 Şubat Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Balıkesirspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Güneş Holding Çankaya (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Sebat Gençlikspor (Kurtalan İlçe)

14.00 Orduspor 1967-Bitexen Adana 1954 FK (Yeni Ordu)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Tokat Belediye Plevnespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Muş Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

11 Şubat Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Trabzonspor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Batur)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Zeytinköy)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler (Beylerbeyi 75. Yıl)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Galatasaray-Beşiktaş United Payment (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ataşehir Belediyespor (Vefa)