Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptı.

Kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma Andrea Bertolacci'ye imza attırdı. Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan Bertolacci, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.

Andrea Bertolacci Karagümrük’te!



Karagümrük’te transferler devam ediyor!



İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, doğduğu şehir olan Roma’nın alt yapısında futbola başladı. pic.twitter.com/9ytmpAjSDG — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 23, 2020

Milli takım düzeyinde de top koşturan tecrübeli futbolcu, İtalya formasını 5 kez sırtına geçirdi. Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.