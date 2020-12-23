Fatih Karagümrük Bertolacci'yi transfer etti
Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptı.
Andrea Bertolacci, Karagümrük’te! #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi pic.twitter.com/fTmmDXbVqA— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 23, 2020
Kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma Andrea Bertolacci'ye imza attırdı. Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan Bertolacci, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.
Andrea Bertolacci Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 23, 2020
Karagümrük’te transferler devam ediyor!
İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, doğduğu şehir olan Roma’nın alt yapısında futbola başladı. pic.twitter.com/9ytmpAjSDG
Milli takım düzeyinde de top koşturan tecrübeli futbolcu, İtalya formasını 5 kez sırtına geçirdi. Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.
İkinci Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Bertolacci, İtalya Milli Takımı’nın bir çok yaş grubunda forma giydi. Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci’ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz! #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 23, 2020