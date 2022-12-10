Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere sokağa dökülen onbinlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi.

Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.

Kutlamaları meşale gösterileriyle süslendiren Faslı futbolseverler attıkları sloganlarda takımlarından kupanın ülkeye getirilmesini talep ediyor.

Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ilk 11’de görev aldığı müsabakada yerini 57’nci dakikada Eşref Dari’ye bıraktı.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

[Fotoğraf: AA]

Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.

Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.