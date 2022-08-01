Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT SPOR
Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 1, 2022
Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/ahTiQn4DUa
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:54
- 17:51
- 17:36
- 17:30
- 17:25
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz