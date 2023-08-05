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Spor
AA 05.08.2023 12:16

EYOF'tan Türkiye rekoruyla dönen milli atlet Edanur Tulum olimpiyatlara odaklandı

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF), 400 metre koşuda kendisine ait 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorlarını geliştiren milli atlet Edanur Tulum, asıl hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

EYOF'tan Türkiye rekoruyla dönen milli atlet Edanur Tulum olimpiyatlara odaklandı
[Fotograf: AA]

ENKA Spor Kulübü bünyesinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan 17 yaşındaki milli sporcu, antrenörü Gökhan Dede ile Eskişehir'deki Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

İsrail'in Kudüs kentinde 7-10 Ağustos'ta düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan başarılı sporcu, öncelikle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları barajını geçip bu turnuvada mücadele etmeyi, ardından ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de yapılacak olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

​​​​​​​Edanur Tulum, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen EYOF'taki 400 metre yarışında elde ettiği 53.32'lik zamanla 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorlarını kırarak gümüş madalya kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kendi rekorunu kırmaktan mutluyum"

Tulum, aynı yarışmada kendi rekorunu kırmaktan mutlu olduğunu aktardı.

"Piste birinci olmak için çıkıyorum. Kendimi hedefime odaklayıp, koşuyorum. Birinci olup derecemi geliştirmeye çalışıyorum. 7 Ağustos'ta başlayacak 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek finale çıkıp, derece almak istiyorum. 2024 ve 2028'deki olimpiyatlarda yer almayı hedefliyorum. 2024'teki olimpiyatlarda yaşım benim için bir handikap olabilir. Asıl hedefim 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları. Orada derece alacağıma inanıyorum. 2028 Olimpiyatları'nda, 400 metrede madalya alan ilk Türk kadın sporcu olmak istiyorum."

"Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Antrenör Gökhan Dede, Edanur Tulum'un 2021 yılındaki Türkiye Salon Şampiyonası ile yarışmalara başladığını bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dede, sporcusunun 400 metrede ve bayrak yarışlarında 15 kez Türkiye rekoru kırdığını anlattı.

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen EYOF'ta 400 metrede elde ettiği 53.32'lik zamanla 15 yıldır geçilmeyen gençler rekorunu kırdı. Önceki rekor 53.47'ydi. Yarışmanın da ikincisi oldu. Edanur, atletizm için doğru kumaşa sahip bir sporcu. Çalışmayı hiç bırakmadı. Pandemi döneminde bile parklarda, evinin önündeki boş arazide çalıştı. Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alıyor. 2006 doğumlu sporcu olarak kadronun küçüklerinden biri. Edanur'un 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hedefi var. Olimpiyat barajını geçme hedefine yaklaşmak için iyi yolda gidiyoruz. Emin adımlarla yukarıya doğru tırmanıyor. Amacımız rekorlar kırmak değil. Rekorlar kırılmak için var. Olimpiyatlara ismimizi yazdırarak atletizmde kalıcı başarılar sağlamak için çalışıyoruz. 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinden gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda final koşup, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

Dede, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile Spor Şube Müdürü Özkan Çimenli'ye teşekkür etti.

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