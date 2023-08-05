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Spor
DHA 05.08.2023 11:33

Fenerbahçe’nin 3’üncü ön eleme turu UEFA kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşen Fenerbahçe’nin maç kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe’nin 3’üncü ön eleme turu UEFA kadrosu açıklandı

UEFA’ya bildirilen maç kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao ve Mert Müldür ile sözleşme yenileyen Miha Zajc da yer aldı. Zimbru maçı kadrosuna alınmayan yeni transferlerden Umut Nayir bu kez kadroda yer buldu.

Fenerbahçe’nin maç kadrosu

Sarı-lacivertli takımın UEFA’ya sunduğu listede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir bulunuyor.

Öte yandan kadroda bulunmayan oyunculardan Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku'nun Zimbru maçlarında aldıkları darbe sonrası tedbir amaçlı listede yer almadıkları açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin yönetmelik gereği maçtan 24 saat öncesine kadar 2 değişiklik hakkı var.

Sarı-lacivertliler, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü sahasında karşı karşıya gelecek.

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