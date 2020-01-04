Carlo Ancelotti'nin Cengiz Ünder talebi. Everton'un yeni teknik direktörü Ancelotti, milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Correiro Dello Sports'un haberinde de Cengiz Ünder'e yer verildi.

Yıldız oyuncunun sakatlıklar dolayısı ile Roma'da fazla forma şansı bulamadığını belirten gazete, Cengiz'in Ancelotti'nin oyun sistemine uygun olduğunu da yazdı..

Roma'nın bu transfer için Everton'dan 40 milyon avro bonservis talep edeceği de basında yer buldu.

Cengiz Ünder, Roma formasıyla bu sezon yedi maça çıktı.

Kaynak: TRT SPOR