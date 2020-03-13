İngiltere'yi de vuran koronavirüs nedeniyle vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Liglerin henüz ertelenmediği İngiltere'de bazı maçlar yeni tip koronavirüs şüphesiyle seyircisiz oynanıyor.

Arsenal'ın Teknik Direktörü Arteta'da koronavirüs saptanmasının ardından bu kez de Evertonlu bir futbolcuda koronavirüs semptomlarının rastlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir oyuncu koronavirüse yakalandı. İngiliz ekibi bunun üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığını, tesislerin de kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan Almanya Bundesliga'da tüm maçlar koronavirüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı. Bundesliga yönetimi, bu haftasonunda oynanacak tüm maçların oynanacağını, ancak salı gününden sonra bu kararın aktif edileceğini açıkladı.