Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EURO 2020'de değişiklik: Oyuncu sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi
UEFA, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı.
UEFA, sosyal medya hesabından, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı.
#EURO2020 squads will feature up to 26 players.— UEFA (@UEFA) May 4, 2021
Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.
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Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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