UEFA, sosyal medya hesabından, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı.

#EURO2020 squads will feature up to 26 players.



Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



