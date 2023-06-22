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Spor
AA 22.06.2023 16:37

Eskişehirspor'un borcunun 336,6 milyon lira olduğu açıklandı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Eskişehirspor'un borcunun 336,6 milyon lira olduğu açıklandı

Eskişehirspor Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde çoğunluk şartı aranmaksızın 79 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden genel kurulda mali, idari ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda okunun mali raporda, kırmızı siyahlı kulübün toplam borcunun 336 milyon 691 bin 677 lira olduğu açıklandı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, genel kurulda yaptığı konuşmada, son 5 aydır görevde olduklarını ve yaptıklarına dair bilgileri de katılımcılarla paylaştıklarını söyledi.

Koca, gelecek sezon bir üst lige çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da genel kurulda katılımcılara hitap etti.

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