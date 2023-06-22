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İHA
HABER GİRİŞ
22.06.2023 16:26
, 22.06.2023 17:53
SON GÜNCELLEME
22.06.2023 17:53
Fenerbahçe Edin Dzeko'yu açıkladı
Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun transferini KAP'a bildirdi.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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