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Spor
İHA 22.06.2023 15:46

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Her türlü yardıma hazırız

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçilen yeni yönetime her türlü konuda yardımcı olacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Her türlü yardıma hazırız
[Fotograf: AA]

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’nin Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası TFF’ye bağlı kurumların oluşturulmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Özbek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 4 senede Mehmet Büyükekşi’ye yönetimine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir performans sergileyecekler. Galatasaray’da seçilen yönetime yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. Büyükekşi ile geçtiğimiz bir sene boyunca çalıştık. Kendisi bir sene boyunca birçok tecrübe edindi. Bu tecrübeyle önümüzdeki 4 yıl daha iyi performans göstereceğine inanıyorum. Seçim bugün için bitti ama kurulların seçimi var. Galatasaray’ın en büyük hassasiyeti oluşturulacak kurullarda. Geçmişte sadece Galatasaray değil, bütün kulüpler kurumların performansıyla ilgili şikayetçiydi. Büyükekşi, federasyona hizmet edecek kurumları oluştururken çok hassas olacağını düşünüyorum. Galatasaray da bu konuda her türlü yardıma hazırdır."

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